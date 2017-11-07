В Севастополе матрос кулаками выбивал из начальника комфортные условия

В Севастополе матрос избил старшего по званию за «донос» руководству.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», старшина доложил о непристойном поведении матроса вышестоящему руководству и пересилил его в другую каюту. После того как дебошир узнал о «переезде», он набросился на старшину с кулаками. Позже он свою вину признал: чистосердечно раскаялся и принес извинения пострадавшему. Суд учел данные обстоятельства, а также то, что избитый старшина попросил назначить обидчику минимальное наказание, не связанное с изоляцией от общества.

В итоге по решению суда, военнослужащий признан виновным, ему назначено наказание в виде ограничения по военной службе на срок 9 месяцев с удержанием из его денежного довольствия 15% в доход государства, сообщила пресс-служба Севастопольского гарнизонного военного суда.

Севастополь, Анастасия Зук

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