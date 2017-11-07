Губернатор Севастополя потерял медиапопулярность

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников потерял медиапопулярность.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», впервые за пять месяцев Овсянников не вошел в двадцатку глав регионов России, лидирующих по упоминаемости в соцмедиа.

Об этом свидетельствует новый ежемесячный рейтинг информационно-аналитической системы «Медиалогия». В тройку лидеров вошли глава Чечни Рамзан Кадыров, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Глава Крыма Сергей Аксенов занял пятое место в списке за октябрь.

Впервые Овсянников появился в рейтинге в мае, заняв в нем 16-е место в качестве врио губернатора Севастополя. Постепенно его позиция в списке «Медиалогии» усиливалась, и в сентябре он занял рекордное для себя 10-е место. Стоит отметить, что именно в сентябре проводились выборы губернатора Севастополя, чем и можно объяснить активность Овсянникова в соцмедиа.

Учитывая полное исчезновение губернатора Севастополя из рейтинга за октябрь, несмотря на предыдущую высокую позицию, можно предположить, что после выборов и получения должности Овсянников попросту потерял интерес к СМИ, больше не нуждаясь в них, как в инструменте пиар-кампании.

Севастополь, Леонид Маковецкий

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