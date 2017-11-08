В Крыму обнаружили ворота в скифскую крепость

В Бахчисарайском районе Крыма археологи обнаружили остатки древних ворот в скифскую крепость.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в районе села Вилино найдены развалины, которые специалисты идентифицировали как основание воротной башни, остатки оборонительного вала и небольшой участок каменной обкладки.

«Там был холм древнего городища, который мы не копали. Потом мы провели геомагнитную разведку, определили перспективный участок, без особых гарантий, но в процессе раскопок нашли остатки воротной башни, датируется II века до нашей эры – I века нашей эры. Это ворота в небольшую крепость городища. Таких в Крыму мало раскопано, всего несколько штук воротных проездов позднескифских», – цитирует сказал РИА «Новости» директора историко-археологического заповедника «Неаполь Скифский» Юрия Зайцева. Напомним, Неаполь Скифский – древний город, одна из скифских царских крепостей в Крыму, столица позднескифского государства (III век до н. э. – III век н. э.). Упоминается в херсонесском декрете II века до н. э. и в «Географии» Страбона. Большинство исследователей идентифицирует Неаполь Скифский с крупнейшим в Крыму скифским городищем (площадью 20 га), которое располагается на территории нынешнего Симферополя (на невысоком платообразном возвышении Петровские скалы, на территории уже не существующей деревеньки Керменчик).

Считается, что город прекратил своё существование после нашествия готов (III век н. э.), однако он упоминается в качестве действующего города в описаниях походов Святослава Киевского (X век н. э.).

Развалины древнего укрепления в начале XIX века активно использовались для добычи строительного камня. В 1827 сотрудники Одесского музея древностей произвели небольшие раскопки и обнаружили обломки рельефов из известняка и мрамора, несколько золотых бляшек и фрагмент черепицы с клеймом.

Известный российский археолог граф Уваров проводил значительные по объем раскопки на городище в 1853 году. Он отметил, что Неаполь первоначально возник как греческое поселение, основанное выходцами с острова Родос, но впоследствии превратился в резиденцию и крепость скифских царей.

В 1926 году на городище началось строительство резервуара, призванного обеспечить водой разрастающийся город. Восточный участок южной оборонительной стены был разрушен.

Сразу после окончания Второй мировой войны, при привлечении немецких военнопленных, начались масштабные раскопки в районе центральных ворот, которые включили в себя исследования погребальной камеры мавзолея Скилура и южного участка оборонительной стены. Было совершено самое знаменательное открытие в истории исследований Неаполя Скифского – западная башня-мавзолей с многослойными захоронениями скифской знати. Раскопки велись по 1950 год, были также открыты «здания с портиками», зернохранилища, исследован участок с грунтовыми склепами Восточного некрополя.

С 1954 по 1959 год раскопки проводились на прилегающей в центральным воротам территории и на Восточном некрополе. С началась реконструкция водоочистных сооружений Симферополя, поэтому период с 1954 по 1963 носил преимущественно охранный характер, в пределах строительных котлованов были исследованы трасса восточной оборонительной стены и прилегающий к ней комплекс построек.

Вплоть до 2011 года на территории Неаполя не проводилось масштабных исследований, затем был создан Историко-археологический заповедник Неаполь Скифский.

Бахчисарай, Лиана Макоба

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