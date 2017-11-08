Крым и Севастополь получат дополнительные дотации из федерального бюджета

Крым и Севастополь в 2018 получат дополнительные дотации из федерального бюджета на сбалансированность своих бюджетов. Соответствующее предложение в Госдуму внесло правительство РФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», отдельными статьями расходов на Крым, Севастополь и Чечню предполагается распределить 45,7 млрд рублей. Республика Крым получит 51% этой суммы (23,2 млрд руб), Севастополь – 12% (5,4 млрд руб).

Напомним, в текущем году РК аналогичным способом выделено 18,7 млрд рублей, Севастополю – 5,7 млрд. Кроме того, в 2018 году Крым получит на выравнивание бюджетной обеспеченности (эти дотации, в отличие от строки «сбалансированность», выделяются всем субъектам РФ) 17,7 млрд рублей + деньги на повышение зарплат бюджетников и иные цели.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 08.11.17

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