«Они нам угрожают»: Украина ввела санкции против 42 российских компаний

Украина ввела санкции против 42 российских компаний. Соответствующие приказы выпустило министерство экономического развития и торговли Украины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», специальная санкция – временная приостановка внешнеэкономической деятельности на территории Украины – начинает применяться в 40-дневный срок со дня вступления приказов в силу.

В первом списке 25 компаний: «МХК «Еврохим», «Новомосковская акционерная компания «Азот», «Невинномысский Азот», «Агроцентр-Еврохим-Невинномысск», «Еврохим Трейдинг Рус», «Агроцентр Еврохим – Волгоград», «Агроцентр Еврохим – Липецк», «Агроцентр Еврохим – Орел», ЗАО «Агрохимия», «Общество поддержки фермерских хозяйств», «Тандем», «Агрохимуниверсал», «Аграрник», «Боснис», «Балттрейдхим», «Целинскагрохимсервис», «Галактика», «Рязаньагрохим», «Русагрохим», «Агроцентр – Белгород», «Агрохимцентр Тамбов», «Югагрохим», «Зарайская сельхозхимия», «Юг-Бизнеспартнер».

Во втором – еще 11: «Белгородский хладокомбинат», «Стройсервис», «Торговый дом «Донспецстрой», «Южтранс», «Волма-ВТР», «Микас», «МК-Метиз», «Группа компаний Пенетрон-Россия», «Торговый дом Пенетрон-Россия», «Пенетрон-экспорт», «Завод гидроизоляционных материалов «Пенетрон».

Плюс, в приложении еще к третьему приказу перечислены 6 организаций, тоже попавших под ограничения: «Снэк-Груп», «Поли-Пак Экспорт», «ТД «Агромадон», «ТД Старфуд-Юг», «Волма-Маркетинг», «Народный пластик».

В министерстве заявили, что санкции введены по ходатайству СБУ и Генпрокуратуры Украины, так как действия этих компаний нарушают закон «О внешнеэкономической деятельности» и Таможенный кодекс Украины, а также «могут навредить интересам национальной экономической безопасности».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 08.11.17

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