В Крыму собираются строить авианосцы

Крымский судостроительный завод «Залив» в Керчи может заняться строительством российских авианосцев. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пока власти республики говорят о строительстве как о перспективе ближайшего будущего. И подчеркивают, что у «Залива» есть все шансы заняться строительством авианосных кораблей.

«Судостроительный керченский завод «Залив» имеет самый большой док сухой в Российской Федерации, длиной 375 метров. Это позволяет строить все, вплоть до авианосцев. Возможно, и такие решения здесь будут приняты», – цитируют РИА «Новости» Аксенова. Отметим, что в советское время «Залив» строил как военные фрегаты, так и танкеры. Между тем, строительством боевых авианосцев, способных нести больше число летательных аппаратов, предприятие не занималось. В украинский период завод и вовсе был вынужден выживать.

Керчь, Анастасия Зук

Керчь. Другие новости 08.11.17

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