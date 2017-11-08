В Крыму хотят создать аналог мыслительного центра планеты

В Крыму может появиться инновационная площадка по развитию современных IT-технологий и информационной индустрии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава республики Сергей Аксенов сообщил, что в настоящее время ведутся поиски специалистов, способных воплотить в жизнь проект, являющийся своеобразным аналогом знаменитой «силиконовой долины». Часть необходимого персонала для создания инновационной площадки уже нашли: большинство из них переехали из Украины, чтобы «безопасно работать».

Напомним, силиконовая (кремниевая) долина расположена в Калифорнии. Ее особенность в том, что на данной территории находится огромное количество предприятий электронной и компьютерной индустрии, научно-исследовательские и образовательные центры, а также компании, занимающиеся разработкой IT-технологий. В США долину называют мыслительным цифровым центром земли.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 08.11.17

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