Госсовет Крыма согласовал продажу на аукционе пансионата и сети АЗС Коломойского

Депутаты Госсовета Крыма на внеочередной сессии согласовали продажу на аукционе объектов, находящихся на балансе ГАУ «Распорядительная дирекция имущества Республики Крым».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», среди объектов, согласованных для продажи, – 13 автозаправочных станций, объединенных в один лот. Ранее эта сеть АЗС принадлежала структурам украинского олигарха Игоря Коломойского. С молотка уйдет и другое бывшее имущество структур Коломойского – корпус национализированного ялтинского пансионата «Энергетик». Кроме того, в перечень объектов включен ряд недостроев, неиспользуемых нежилых помещений и зданий, находящихся в Форосе, Алуште, поселке Красногвардейское, Белогорске и Белогорском районе.

Как указывается в пояснительной записке к проекту нормативно-правового акта, вырученные от продажи средства необходимы для выполнения «Распорядительной дирекцией» плановых показателей по неналоговым поступлениям в бюджет. Полученные на аукционах деньги в числе прочего будут использоваться для выплаты компенсаций «Фондом защиты вкладчиков» физлицам, потерявшим вклады, после прекращения работы на полуострове украинских банков в 2014 году.

Только от продажи сети АЗС власти намерены выручить в текущем году 650 миллионов рублей, а за все согласованное на сессии имущество – не менее 1 миллиарда рублей.

Как уже сообщал «Новый День», ранее парламент Крыма согласовал включение в план приватизации на 2017 год трех востребованных санаториев, расположенных в прибрежной зоне Кореиза (Большая Ялта) – «Ай-Петри», «Мисхор» и «Дюльбер».

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 08.11.17

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