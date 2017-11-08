«Хы с палочкой»: украинские чиновники ввели новую систему счисления (ВИДЕО)

У киевского градоначальника Виталия Кличко появился достойный конкурент по незабываемым высказываниям.

Как передает корреспондент агентства РИА «Новый День», заместитель мэра украинских Черкасс на совещании в горадминистрации заявил, что в рейтинге украинских городов по благоустройству «Черкассы занимают «Хы» место». Так чиновник идентифицировал римскую цифру «X», с которой, похоже, встретился впервые.

Главе департамента финансовой политики города дважды пришлось объяснять начальнику значение этой аббревиатуры

Напомним, регулярно радует своим красноречием и мэр Киева Виталий Кличко, из его перлов пользователи Интернета составляют целые подборки. Столичный градоначальник тоже внес коррективы в систему измерений:

«В Одесской области город, пятьдесят километров, недалеко… Пятьдесят километров… Знаете, не в километрах расстояние измеряется. Два часа! Пятьдесят километров нужно ехать два часа».

При этом Кличко настоящий патриот: «Гордо встану грудью за спиной Украины».

Черкассы, Оксана Мурзина

Черкассы. Другие новости 08.11.17

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