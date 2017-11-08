В Севастополе загорелся госуниверситет

Утром 8 ноября в одном из корпусов Севастопольского госуниверситета произошел пожар.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в подвале здания воспламенилась оргтехника. Дым повалил в учебные аудитории. Пожарным пришлось эвакуировать 1200 студентов.

«Из-за сильного задымления восемь человек не могли покинуть учебный корпус. Используя специальные устройства для защиты органов дыхания, пожарные вывели их на свежий воздух», – говорится в сообщении пресс-службы севастопольского МЧС.

Возгорание было полностью ликвидировано за 20 минут.

Севастополь, Оксана Мурзина

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