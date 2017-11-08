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Среда, 8 ноября 2017, 16:31 мск

российское информационное агентство 18+

Крым

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Крымский Госкомцен остался без главы

Крымский Госкомцен остался без главы

Председатель Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым Нина Зотович покинула свой пост.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», главу Госкомцен освободил от должности глава крымского правительства Сергей Аксенов. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте правительства РК.

Причина отставки не называется. По официальной версии Зотович уволили «по соглашению сторон».

Уроженка Пермского края руководила республиканским тарифным комитетом полтора года.

Ранее глава Крыма заявлял, что хотел бы видеть на таких постах крымчан, так как «приезжающие сюда работники не знают наших нюансов».

Симферополь, Оксана Мурзина

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