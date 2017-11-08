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NewDayNews.ru

Среда, 8 ноября 2017, 16:31 мск

российское информационное агентство 18+

Крым

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Американский штат признал российский Крым

Американский штат признал российский Крым

В американском штате Айдахо местные власти и юристы признали российскую принадлежность Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», гражданин Украины, живущий в Айдахо, передал гражданке России доверенность на получение помещения в Судаке. В документе адрес недвижимости указан так: Российская Федерация, Республика Крым, город Судак.

Доверенность была выдана в 2016 году и подтверждена большой гербовой печатью главы штата Айдахо. Документ также закреплен так апостилем – международной стандартизированной формой заполнения сведений о законности документа для предъявления на территории стран, признающих такую форму легализации, пишет «Судак.me».

Эксперты отмечают: власти и юристы американского штата не только признали российский полуостров, но и даже выдают нотариально подтвержденные документы, которые действуют на территории стран участниц Гаагской конвенции.

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