Всем составом: «Миротворец» добавил в «черный список» сразу несколько тысяч человек

Скандальный украинский сайт «Миротворец» добавил в свою базу личные данные участников молодежного форума «Таврида».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», теперь в «черном списке» ресурса значатся 6 тысяч 239 человек, принявших участие в мероприятии, которое проходит в Крыму на Бакальской косе. Из них 2 тысячи 851 человек попали в базу за участие в форуме в 2015 году и 3 тысячи 139 участников 2016-го года, а также 160 волонтеров и 89 региональных координаторов.

Отметим, что это не первое «групповое» внесение данных в базу «Миротворца»: в сентябре сайт выложил личные данные 300 строителей Керченского моста, а в мае паспортные данные и домашние адреса пассажиров тестового рейса «Сочи – Севастополь» на круизном лайнере «Князь Владимир».

Теперь «Миротворец» собирается «поохотиться» на «друзей Крыма» – участников одноименного форума, который в эти дни проходит в Ялте. Как уже сообщал «Новый День», на него приехали представители 30 стран.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 08.11.17

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