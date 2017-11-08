В Крыму хорошая погода вредит севу озимых

В Крыму снизился темп сева озимых агрокультур под урожай 2018 года. По данным журнала «Агроинвестор», при запланированных работах на 444,9 тысячах гектаров, сев в республике был проведен только на 243,6 тысячах гектаров. Это составляет всего 54,7% от плана.

В министерстве сельского хозяйства Крыма подтвердили отставание темпа по севу, но при этом озвучили другие цифры по выполнению плана.

«По состоянию на 8 ноября 2017 года всего посеяно озимых на площади 424,6 тысяч га, что составляет 94% от планируемого показателя. В том числе: озимых на зерно 418,7 тысяч га (или 94,1%), на зеленый корм 6,1 тысяч га (или 91,2%)», – сообщили РИА «Новый День» в минсельхозе. По данным ведомства, озимой пшеницей и тритикале планируется засеять поля площадью 303,5 тысяч гектаров, озимым ячменем – 139,9 тысяч га, озимой рожью – 1,5 тысяч га. Отставание по севу связывают с погодой.

«Отсутствие продуктивных осадков в сентябре-октябре текущего года не позволило накопить запасы продуктивной влаги в почве в достаточном для развития озимых культур количестве, с чем и связано отставание по срокам проведения сева», – пояснили в министерстве сельского хозяйства.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 08.11.17

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