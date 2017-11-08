Крымскую швейную фабрику передали Всероссийскому обществу глухих

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о передаче Всероссийскому обществу глухих швейной фабрики в Симферополе. Как передает корреспондент РИА «Новый День», ранее предприятие принадлежало симферопольскому обществу глухих. В тексте распоряжения уточняется, что фабрика передается общероссийской организации инвалидов в качестве имущественного взноса Российской Федерации. Так, передаче подлежит швейная фабрика, проходная и клуб общей площадью более 4 тыс квадратных метров.

В министерстве промышленной политики Крыма пояснили, что данное решение ускорит модернизацию предприятия. «Фабрика и дальше будет принадлежать обществу глухих, но только теперь на федеральном уровне. Это делается с целью увеличения заказов и модернизации производственных мощностей», – сообщили РИА «Новый день» в пресс-службе ведомства.

Отметим, швейная фабрика специализируется на изготовлении современной спецодежды.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 08.11.17

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