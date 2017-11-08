В Ялте официально открыли парк Монтедор

В Никитском ботаническом саду (НБС) торжественно открыли парк Монтедор, который в течение двух десятилетий был не доступен для посетителей.

Как уже сообщал «Новый День», работы по реконструкции парка с богатейшей коллекцией редчайших растений, который мог погибнуть под частной застройкой, начались сразу после вхождения Крыма в состав России.

За это время Монтедор почистили, полностью отреставрировали бассейн в центральной части. В прошлом году высадили более 100 экземпляров кувшинок, восстановили с нуля беседку советских времён, почистили прудики, заселили их красноухими черепахами, высадили более 3 тысяч роз, агавы. В этом году посадили 100 саженцев маслин, можжевельники. Кроме того, проложили дорожки и мостики. На восстановительные работы администрация НБС потратила уже более двух миллионов рублей, заработанных садом.

Несмотря на то, что Монтедор теперь могут увидеть все желающие, благоустройство самого «естественного» (при его создании в 1947 году архитектор Алексеев и садовник Беляев решили не нарушать крымский пейзаж, а органично вписать в него искусственные посадки – прим. «НД) парка НБС продолжится.

В следующем году планируется реконструкция куртины около беседки в центральной части. Газон дополнят группами хвойных растений, гортензий и морозников, которые станут естественным обрамлением установленных здесь декоративных камней.

Кроме того, в Монтедоре появится кониферетум – сад хвойных деревьев. Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе НБС, сейчас на этой территории растут только секвойи. Разбавят их компанию калифорнийские и аризонские кипарисы, горные и крымские сосны, гималайские и атласские кедры, тис ягодный, 5 видов можжевельников и различные травы: ковыль, гвоздика, зверобой, солнцесвет.

Ялта, Галия Шакирова

Ялта. Другие новости 08.11.17

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