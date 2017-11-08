По Крыму гуляет корь: болеют взрослые и дети

В Крыму предупредили о случаях заболевания корью.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в частности, в Евпатории и Симферополе уже зафиксировано 9 фактов заражения данным инфекционным заболеванием. Семь заболевших – непривитые дети, еще двое – взрослые, не получившие полного вакцинального комплекса.

«В 2015 и 2016 году у нас в Крыму не было зарегистрировано ни одного случая заболевания корью. Обстановка не экстраординарная, но любой случай– это уже ситуация, когда необходимо проводить дополнительный комплекс мероприятий. В двух регионах, где зарегистрировано заболевание, проводится иммунизация по эпидпоказаниям и подчищающая иммунизация всех возрастов. Препараты для этого у нас есть», – рассказала РИА «Новый День» руководитель Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.

Отметим, корь является опасной вирусной инфекцией, которая ежегодно уносит жизни сотни тысяч людей по всему миру. Защититься от нее можно только при помощи прививки. В отличие от многих инфекционных заболеваний, при контакте непривитого с заболевшим человеком, корь развивается в 100% случаев.

«Больной корью заразен около недели: вирус начинает выделяться в окружающую среду за два дня до появления сыпи и заканчивает через четыре дня от появления первых элементов сыпи. Симптомы заболевания в первые дни напоминают обычную острую респираторную инфекцию – это общее недомогание, головные боли, насморк, боли в горле, повышение температуры до 38-39 градусов, также может развиваться конъюнктивит, гнойные выделения из глаз, лающий кашель. На четвертые сутки с момента заболевания развивается сыпь, которая сначала появляется на спинке носа и за ушами, затем распространяется на лицо и шею, верхнюю поверхность грудной клетки, а затем – на спину, грудь, живот и на третьи сутки охватывает ноги и руки. Спустя 4-5 дней сыпь начинает угасать и бледнеть и постепенно исчезает в той же самой последовательности как появилась», – рассказала инфекционист одной из больниц Ялты Ольга Неверова.

По ее словам, плановая вакцинация проводится среди населения от 1 года до 35 лет (включительно), не болевших, не привитых, привитых однократно, не имеющих сведений о прививках против кори. Медик напоминает, что кроме профилактических прививок бывают экстренные, которые проводятся в первые 72 часа после того, как человек контактировал с больным корью.

Врачи призывают ставить прививки, чтобы предотвратить распространение болезни и при первых симптомах обращаться за помощью в медучреждения.

Симферополь, Анастасия Зук

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