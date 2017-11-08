Украина призвала в десантные войска архангела Михаила

На Украине решили учредить собственный День десантных войск. Об этом заявил научный консультант рабочей группы по брендированию десантно-штурмовых войск Украины Василий Павлов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», профессиональный праздник бордовых беретов (от голубых отказались, так как решили быть похожими на войска НАТО) будут отмечать 21 ноября. От 2 августа отказались по двум причинам: во-первых, это советский, во-вторых, российский праздник. А 21 ноября, хотя никакими славными подвигами украинских десантников и не отмечено, зато в этот день православная церковь чтит архангела Михаила, которого новообразованные десантно-штурмовые войска Украины выбрали в покровители.

Павлов заявил, что со временем десантники придумают собственную мифологию этого покровителя и «вплетут его в историю».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 08.11.17

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