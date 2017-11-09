Крым поделили на особые зоны

В Крыму созданы зоны с особой архитектурно-планировочной организацией. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале Совмина РК.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», статус присвоен территориям, имеющим для республики особую историко-культурную, природную и рекреационную ценность, а также перспективы градостроительного развития.

Согласно постановлению Совмина, особые зоны создаются в Ялте (статус получит вся Большая Ялта), в пределах объекта культурного наследия «Симферопольский художественный музей», на территории комплекса сооружений «Судакская крепость», а также в 11 парках и особо охраняемых природных территориях в Алуште, Евпатории, Симферополе, Саках и Судаке (парк дома отдыха «Айвазовское», урочище «Мыс Алчак» и т.д.).

В границах зон запрещается строительство.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 08.11.17

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