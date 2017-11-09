В Крыму установили минимальный размер взноса за капремонт в 2018 году

Минимальный размер взноса за капремонт в Крыму в 2018 году останется на прежнем уровне. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте Совета министров РК.

Как уже сообщал «Новый День», квитанции с платежами на капремонт жилых домов крымчане начали получать осенью 2016 года. Минимальный взнос составил 6 рублей 16 копеек за квадратный метр. В 2017 году сумма не изменилась, не увеличится она и в 2018 году.

«Установить на 2018 год минимальный размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Крым, в размере 6,16 руб. за один квадратный метр общей площади жилого (нежилого) помещения, принадлежащего собственнику такого помещения», – говорится в постановлении.

Всего необходимо отремонтировать более 20 млн квадратных метров жилья, но крымчане платят за капремонт крайне неохотно. Согласно официальным данным, в Крыму собираемость взносов за II квартал 2017 года по всем формам собственности составила всего 18,23% от запланированного.

Симферополь, Варвара Бурлакова

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