Бывший бармен стащил у владельца кафе в Симферополе полмиллиона рублей

В Симферополе бармен, уволившись из кафе, обокрал владельца заведения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после увольнения у него остались ключи от заведения, которыми он и воспользовался, чтобы проникнуть в помещение.

«Ночью, после закрытия бара, он открыл двери, отключил сигнализацию и забрал из кассы 500 тысяч рублей. После этого злоумышленник вызвал такси и покинул территорию республики», – сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Потратив большую часть украденных денег, бывший бармен решил вернуться в Крым. Где и был задержан оперативником уголовного розыска. 21-летний житель Симферополя не стал отпираться и признался в совершении преступления. Оставшиеся деньги были изъяты сотрудниками полиции во время осмотра его жилья.

За кражу, совершенную с причинением значительного ущерба, ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 09.11.17

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