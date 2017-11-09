На Украине пропадают дети – тысячами

На Украине рынок торговли людьми сопоставим с нелегальными рынками по продажам оружия или наркотиков. Об этом заявила представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», только с начала 2017 года в «Незалежной» пропали без вести 5 тысяч детей. По словам Луценко, они могли стать жертвами трансплантологов, кроме того детей могли продать в сексуальное рабство, а также заставить попрошайничать на улицах. «Большинство из них попали на рынок торговли людьми – это большая проблема для Украины», – заявила Луценко.

Она отметила, что за последние пять лет, в стране выросло количество детей, ставших жертвами иных преступлений – это около 8 тысяч юных украинцев. Например, только от разбоев в 2014 году пострадали 48 детей, в 2015 году – 68 детей, в 2016 году – 98, а в текущем году – уже свыше 100.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 09.11.17

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