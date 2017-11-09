Попраздновали: три севастопольца пойдут под суд за избиение прохожих

В Севастополе три местных жителя предстанут перед судом за избиения горожан.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по данным следствия, поздним вечером 8 марта текущего года три парня 21, 18 и 17 лет напали на улице Крестовского на 25-летнего прохожего и избили его. Через несколько дней «старшина» компании и его несовершеннолетний товарищ повторили ночную вылазку: на этот раз на улице Новикова им под «руку» попался 18-летний севастополец.

Пострадавшие длительное время находились на лечении в медицинских учреждениях. Теперь их обидчикам грозит наказание, предусмотренное статьей УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в составе группы лиц».

По ходатайству следствия судом 21-летнему молодому человеку и 17-летнему юноше была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, их 18-летний находится под подпиской о невыезде. Отметим, что в 2016 году несовершеннолетний член «компании» уже был судим за совершение грабежа в составе группы лиц и приговорен к двум годам лишения свободы условно.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база: уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Севастополя.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 09.11.17

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