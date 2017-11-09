Крым и Севастополь попали в топ-5 аутсайдеров по доступности ипотеки

Крым и Севастополь оказались в хвосте рейтинга по доступности ипотеки: такой кредит по карману лишь 9% жителей полуострова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» ,

Крым и Севастополь в рейтинге заняли соответственно 81-е и 82-е места. Хуже дела обстоят лишь в Дагестане, где ипотеку может себе позволить только 7% населения, и в Ингушетии – 8,4%.

В лидерах Ямало-Ненецкий (66,3%), Чукотский (56,1%) и Ханты-Мансийский (53,8%) автономные округа.

Примечательно, что Москва и Санкт-Петербург не попали даже в «двадцатку». Город на Неве занял 25-ю строчку (29,4%). Российская столица с показателем 22,1% разместилась на 57-й позиции.

«Несмотря на удвоение среднероссийского показателя доступности жилья в ипотеку (25,8% семей она доступна), по-прежнему в ряде регионов менее 10% семей могут приобрести типовую «двушку», даже используя ипотечный заем», – отмечают аналитики РИА «Рейтинг», проводившие исследования.

По данным министерства строительства и архитектуры РК, за первое полугодие текущего года в Крыму было выдано 454 ипотечных кредита, что в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В настоящее время минимальная ставка на ипотеку составляет 10,5%, минимальный первоначальный взнос снижен до 15%. Средний ежемесячный платеж – 20 тысяч рублей.

При этом, по информации Крымстата, в первом полугодии 2017-го года средний размер зарплаты на полуострове равнялся 24 тысячам 641 рублю.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 09.11.17

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