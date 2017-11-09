Минэнерго РФ грозит «КрымТЭЦ» штрафами за срыв строительства станции в Саках

Компании «КрымТЭЦ» грозят штрафами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Минэнерго России недовольны срывом срока окончания работ по строительству новой электростанции в Саках.

Напомним, информация о победе «КрымТЭЦ» в конкурсе на строительство нового объекта электрогенерации мощностью 120 МВт в Саках появилась в августе на сайте системного оператора Единой энергетической системы. Запуск станции был запланирован на декабрь 2017 года. По планам Минэнерго РФ, мощности должны были обеспечить потребности населения до ввода в эксплуатацию ТЭС в Симферополе и Севастополе.

«Решение (по строительству Сакской ТЭЦ) принималось на основании проведенного анализа режимно-балансовой ситуации в крымской энергосистеме, для прохождения осенне-зимнего периода 2017-2018 года, а также в связи с решением правительства РФ о переносе сроков по вводу двух станций – Симферопольской и Севастопольской. Сейчас уже сроки понятны», – цитирует «Reuters» заместителя министра энергетики России Андрея Черезова.

По его словам, к декабрю новая станция в Саках, вероятно, построена не будет. Что и повлечет за собой санкции – вплоть до аннулирования договора на поставку мощности. Чиновник утверждает, что контракт на поставку оборудования до сих пор не заключен. При этом Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в состав госкорпорации «Ростех», уже подготовила четыре турбины, предусмотренные протоколом, подписанным с министерством топлива и энергетики Крыма.

Саки, Леонид Маковецкий

Саки. Другие новости 09.11.17

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