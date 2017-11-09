Ближе к народу: крымским чиновникам предложили пересесть на маршрутки

Глава Крыма Сергей Аксенов раскритиковал работу феодосийских чиновников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Феодосии горожане побили «крымский рекорд» по количеству человек, пришедших на выездной прием к представителям Совета министров Крыма. Во встречах приняли участие более 600 человек.

Главная проблема, по мнению Аксенова, заключается в безразличии и полном равнодушии местных управленцев. Он рекомендовал представителям власти пересесть на общественный транспорт и проводить приемы в маршрутках. «Прошу всех министров и вице-премьеров в Симферополе до мест приема добираться общественным транспортом: вам в маршрутках все расскажут люди. Это будет самый эффективный прием, который позволит полностью понять всю проблематику, волнующую людей», – цитируют РИА «Новости» Аксенова.

Кроме того, администрации Феодосии поручено разобраться с проблемой очередей в МФЦ: местные жители по-прежнему продолжают занимать заветное место затемно. По итогам рабочей поездки Аксенов пообещал сделать оргвыводы: «Люди говорят о том, что достучаться ни до кого невозможно. Будут приняты радикальные меры», – заявил глава республики.

Феодосия, Анастасия Зук

Феодосия. Другие новости 09.11.17

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