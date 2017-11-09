У Евпатории появится город-побратим во Франции

Евпатория может стать побратимом французского города Мариньян.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», эту идею озвучил мэр Мариньяна Эрик Ле Диссэз, находясь в Москве.

Возможность заключения соответствующего договора стало главной темой встречи Эрика Ле Диссэза и других членов французской делегации с депутатами Госдумы от Крыма Русланом Бальбеком и Светланой Савченко. Как подчеркнули в пресс-службе Бальбека, инициаторами встречи стала французская сторона.

«Представители иностранной делегации отметили, что побережье Крыма схоже с югом Франции, и, несмотря на большую удаленность друг от друга, жители Франции хотят развить культурные и спортивные связи с крымчанами», – сообщили в пресс-службе.

В свою очередь Бальбек предложил провести во Франции Дни Крыма, а в республике – Дни Франции, что вызвало одобрение у делегатов.

Примечательно, что на встрече также обсуждалась возможность организации визита трех крымских мэров во Францию и глав трех городов Франции – в Крым.

Отметим, что на практике возможность посещения территории Франции главами крымских городов довольно сомнительна. После воссоединения Крыма с Россией, Евросоюз в качестве санкций ввел запрет на выдачу крымчанам шенгенских виз на территории Российской Федерации, предложив обращаться в консульства Украины.

Москва, Леонид Маковецкий

Москва. Другие новости 09.11.17

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