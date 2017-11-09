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Четверг, 9 ноября 2017, 16:21 мск

российское информационное агентство 18+

Крым

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Потребности Восточного Крыма «вымыли» из резервного фонда 60 млн рублей

Потребности Восточного Крыма «вымыли» из резервного фонда 60 млн рублей

Совет министров Крыма выделил больше 60 млн рублей на непредвиденные расходы, связанные с водообеспечением Феодосии и Керчи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее распоряжение опубликовано на сайте крымского правительства. В частности, в документе, уточняется, что более 46,4 млн рублей будут выделены Государственному комитету по водному хозяйству и мелиорации Крыма на оплату электроэнергии для перекачки воды из Просторненского и Нежинского водозаборов, еще более 8,8 млн рублей – на непредвиденные расходы по эксплуатации Просторненского, Нежинского и Новогригорьевского водозаборов.

Кроме того 5,4 млн рублей будут направлены на погашение задолженности по расходу электроэнергии вышеуказанными установками.

Напомним, Крым начал испытывать недостаток воды после перекрытия Украиной Северо-Крымского канала. Для выхода из сложившейся ситуации на полуострове построили три водозабора и пробурили 36 скважин. Проблему водоснабжения восточного региона планируют решить с помощью магистрального водовода до Керчи. Его протяженность составит 220 км.

Феодосия, Анастасия Зук

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