Потребности Восточного Крыма «вымыли» из резервного фонда 60 млн рублей

Совет министров Крыма выделил больше 60 млн рублей на непредвиденные расходы, связанные с водообеспечением Феодосии и Керчи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее распоряжение опубликовано на сайте крымского правительства. В частности, в документе, уточняется, что более 46,4 млн рублей будут выделены Государственному комитету по водному хозяйству и мелиорации Крыма на оплату электроэнергии для перекачки воды из Просторненского и Нежинского водозаборов, еще более 8,8 млн рублей – на непредвиденные расходы по эксплуатации Просторненского, Нежинского и Новогригорьевского водозаборов.

Кроме того 5,4 млн рублей будут направлены на погашение задолженности по расходу электроэнергии вышеуказанными установками.

Напомним, Крым начал испытывать недостаток воды после перекрытия Украиной Северо-Крымского канала. Для выхода из сложившейся ситуации на полуострове построили три водозабора и пробурили 36 скважин. Проблему водоснабжения восточного региона планируют решить с помощью магистрального водовода до Керчи. Его протяженность составит 220 км.

Феодосия, Анастасия Зук

Феодосия. Другие новости 09.11.17

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