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Четверг, 9 ноября 2017, 17:07 мск

российское информационное агентство 18+

Крым

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Крым выделит на дороги 10 миллиардов рублей

Крым выделит на дороги 10 миллиардов рублей

В следующем году на ремонт крымских дорог будет потрачено около 10 миллиардов рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов на выездной встрече с крымчанами в Феодосии.

По словам главы республики, средства направят на ремонт самых проблемных участков во всех районах полуострова.

«С каждым отдельным регионом Крыма проработаем ситуацию с точки зрения приоритетности, где у вас самые проблемные места по дорогам», – заявил Сергей Аксенов.

Как уже сообщал РИА «Новый День», дороги на полуострове – страшный сон для автолюбителей. В мае текущего года крымчане составили народный рейтинг «убитых» дорог. В списке лидирует Симферополь – более 170 участков, на втором месте Ялта – более 120. Довольно много «битых» дорожных отрезков зафиксировано в Бахчисарае и Судаке.

В конце октября глава регионального Минфина Ирина Кивико рассказала, что за 9 месяцев текущего на ремонт и содержание автодорог Крыма выделено 3,5 миллиарда рублей.

Феодосия, Оксана Мурзина

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