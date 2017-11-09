ОБСЕ не подпускает крымских журналистов даже к мониторам

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) отказала журналистам из Крыма в дистанционном участии в своих мероприятиях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», несмотря на неоднократные попытки попасть на мероприятия, проводимые ОБСЕ, представителям крымских СМИ отказывали в визах. В связи с этим в текущем году российский МИД предложил иностранным коллегам «оказать содействие и предложить форму дистанционного участия крымских журналистов в виде либо телемоста, либо видеовыступления». Однако и здесь прозвучал отказ.

«Каково же было наше удивление, когда в том числе австрийское председательство в ОБСЕ сказало, что даже дистанционное участие крымских журналистов невозможно», – цитирует «Взгляд» официального представителя МИД России Марию Захарову. Она отметила: данная ситуация показала, что вопрос не в визах и не в пересечении границы, а «в том, что определенным представителям западного мира не нужно слышать голос настоящих крымчан».

Напомним, ранее журналистов из Крыма не пустили на конференцию организации в Вене. Официальная причина – отсутствие территориальной юрисдикции.

Вена, Анастасия Зук

Вена. Другие новости 09.11.17

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