Статистика: отдыхающие из Крыма уехали, а цены остались

После окончания курортного сезона цены на продукты питания не только не снизились, но и по некоторым позициям стали выше.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Крымстат опубликовал сравнительную таблицу цен на продукты питания в разных городах Крыма в октябре. Сравниваются Симферополь, Керчь, Евпатория и Ялта.

По многим позициям, несмотря на окончание курортного сезона, цены в приморских городах не изменились. В Симферополе дешевле, чем в других городах, мясо, куры, пельмени (манты, равиоли), молоко, сыр, яйца куриные, мед, крепленое вино.

По сравнению с прошлым месяцем столица РК потеряла позиции по мясному фаршу, оливковому маслу и шоколаду (теперь минимум по ним отмечен в Евпатории), а соленая (копченая) рыба и икра лососевых дешевле в Ялте.

Самый дешевый хлеб, причем всех видов, по-прежнему в Керчи, как и отечественное шампанское.

Цена картофеля во всех городах колеблется вокруг 25 руб/кг, лука и капусты – около 18-19 руб. На свеклу разброс шире – от 18 до 21 руб/кг.

Цены на яблоки разнообразны: на рынке можно взять и по 50, но есть и по 72 (статистика указывает на Керчь). В таблице Крымстата упоминаются бананы в Симферополе по 52 руб/кг и в Керчи – по 64.

Обед в столовой Симферополя в октябре стоил, как и месяц назад, от 493 руб, а в Керчи подорожал с 616 до 635 руб. Ужин в столичном ресторане подешевел на 28 руб: в среднем за каждого едока платили 2 тыс 176 руб. В Ялте цена ужина в ресторане осталась неизменной – 3 тыс 43 руб.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 09.11.17

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