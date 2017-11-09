В Крыму спасли от смерти детеныша краснокнижного пеликана

В Крыму спасли от гибели детеныша краснокнижной дикой птицы.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», едва живой птенец розового пеликана был обнаружен в районе водоочистных сооружений массива «Степной» в Феодосии.
Птицу нашли сотрудники местного филиала госпредприятия «Вода Крыма», о чем поспешили сообщить в экологическую инспекцию Восточно-Крымского региона министерства экологии и природных ресурсов. У больного птенца специалисты выявили признаки пищевого истощения, он не мог ни передвигаться, ни летать. Также у детеныша нашли множество эктопаразитов.
Птенца передали в зооуголок, где за ним ухаживают ветеринары из Бахчисарайского лечебно-профилактического центра. После окончания реабилитации привлеченные министерством экологии и природных ресурсов орнитологи примут решение, можно ли выпустить детеныша пеликана обратно в естественную природную среду.
Отметим, что розовый пеликан занесен в Красную книгу Крыма и Российской Федерации.
Симферополь, Леонид Маковецкий
Симферополь. Другие новости 09.11.17
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