В Крыму спасли от смерти детеныша краснокнижного пеликана

В Крыму спасли от гибели детеныша краснокнижной дикой птицы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», едва живой птенец розового пеликана был обнаружен в районе водоочистных сооружений массива «Степной» в Феодосии.

Птицу нашли сотрудники местного филиала госпредприятия «Вода Крыма», о чем поспешили сообщить в экологическую инспекцию Восточно-Крымского региона министерства экологии и природных ресурсов. У больного птенца специалисты выявили признаки пищевого истощения, он не мог ни передвигаться, ни летать. Также у детеныша нашли множество эктопаразитов.

Птенца передали в зооуголок, где за ним ухаживают ветеринары из Бахчисарайского лечебно-профилактического центра. После окончания реабилитации привлеченные министерством экологии и природных ресурсов орнитологи примут решение, можно ли выпустить детеныша пеликана обратно в естественную природную среду.

Отметим, что розовый пеликан занесен в Красную книгу Крыма и Российской Федерации.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 09.11.17

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