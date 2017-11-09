Крым уступил первенство в рейтинге самых популярных направлений на Новый год

Всего 10% россиян предпочли отправиться в путешествие по России во время новогодних каникул.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», большинство тех, кто выбрал отечественный отдых, собираются в Сочи и Крым.

«Самые интересные предложения в новогодние праздники – у Сочи. В «нижнем» городе можно отдохнуть совсем бюджетно – от 34 тысяч рублей на двоих за неделю с перелетом из Москвы. Горнолыжные курорты обойдутся минимум в два раза дороже», – отмечают аналитики сети агентств «1001 тур».

Туры с перелетом и проживанием в Алуште, Алупке или Судаке на данный момент можно забронировать за те же 30-35 тысяч рублей. «Ценовых альтернатив отдыху в России в период новогодних каникул просто нет» – говорят составители рейтинга.

При этом аналитики настроены оптимистично и прогнозируют рост числа броней на российские направления ближе к декабрю. «Спрос на отечественные курорты всегда просыпается позже, чем на зарубежные направления», – объясняют туороператоры.

Отметим, что по версии популярного сайта бронирования отелей и жилья tvil.ru, крымский Судак уже попал в «десятку» самых популярных малых городов России на зимние праздники, заняв 6-е место. Авторы рейтинга отметили, что отдых в крымском городке будет самым бюджетным – менее двух тысяч рублей за размещение в сутки.

Хорошую загрузку предрекают и крымским здравницам. «Низкий сезон в крымских здравницах оптимален для лечения органов дыхания. Это, пожалуй, одно из главных направлений, по которому исторически санатории Крыма занимали лидирующие позиции», – прогнозирует медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма Михаил Данилов. При этом эксперт уточняет, что наплыва желающих поправить здоровье в санатории стоит ждать с 3 января.

Однако достигнуть прошлогодних показателей по турпотоку в зимние каникулы Крыму будет непросто, считают участники рынка. Напомним, что в 2016-м году на полуострове во время длинных новогодних праздников отдохнули более 87 тысяч человек при прогнозных ожиданиях в 40 тысяч.

В течение всего 2017-го года наблюдается снижение числа туристов. По мнению экспертов, падение составило не менее 20% от прошлого года. Официальная статистика регионального Минтуризма говорит о 4% – 5%. По свежим данным министерства, за январь-октябрь в Крыму побывали 4 миллиона 964,9 тысячи человек, что на 4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Симферополь, Галия Шакирова

Симферополь. Другие новости 09.11.17

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