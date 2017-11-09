Опять что-то строят: глава Крыма проинспектирует Приморский парк Ялты

Глава Крыма Сергей Аксёнов намерен лично проинспектировать Приморский парк Ялты и выяснить, что за новые здания планируют построить на этой территории.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», технико-экономическое обоснование архитектурно-градостроительного проекта реконструкции Приморского парка и набережной Ялты рассматривалось сегодня в числе прочего на заседании республиканского архитектурно-градостроительного совета.

На плане изображены два новых объекта, которые, как уверяют авторы проекта, будут выполнять функции подпорной стены и инженерной защиты парка. Глава Крыма решил лично выяснить, насколько эти заявления соответствуют реальности. «Судьбу двух домов будем решать на месте. Если будет понятно, что представленные здания – это защитное инженерное сооружение, и больше там ничего сделать нельзя, никаких действий предпринимать не будем. Если есть малейшая возможность не строить эти два здания, их там не будет», – заявил Аксенов.

Напомним, запрет на регистрацию и строительство объектов в Приморском парке Ялты был наложен в феврале текущего года, так как более половины объектов там имели признаки нарушения: нецелевое использование земель, самовольное занятие участков и несоблюдение договоров аренды. Весной Госкомрегистр повторно оштрафовал застройщика, самовольно возводившего в парке 16-этажное здание.

Кстати, основным застройщиком Приморского парка является компания «Консоль», контролируемая семьей спикера Госсовета Крыма Владимира Константинова.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 09.11.17

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