Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 9 ноября 2017, 22:04 мск

российское информационное агентство 18+

Крым

,

В Крыму назначен главный фининспектор

В Крыму назначен главный фининспектор

Службу финансового надзора Крыма официально возглавил Антон Кальков. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте крымского правительства.

Как уже сообщал «Новый День», прежний руководитель ведомства Павел Токарев по собственной инициативе ушел в отставку с 8 ноября.

Антон Кальков с ноября 2014 года по 30 октября 2017 года занимал должность аудитора Счетной платы РК.

Напомним, финнадозр призван следить за соблюдением законодательства в финансовой сфере, а также контролировать правомерность и эффективность использования бюджетных средств и материальных ценностей, находящихся в федеральной собственности и собственности субъектов РФ.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 09.11.17

ОБСЕ не подпускает крымских журналистов даже к мониторам. / Крым выделит на дороги 10 миллиардов рублей. / Искали портал в безвиз: в Севастополе разрушили памятник Ленину. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

Крым, Юг России, Россия,

Новости партнеров

Крым, все новости

Опять что-то строят: глава Крыма проинспектирует Приморский парк Ялты

Крым уступил первенство в рейтинге самых популярных направлений на Новый год

В Крыму спасли от смерти детеныша краснокнижного пеликана

В Севастополе решили опреснять воду, чтобы поить засушливые села Крыма

Украина: Крым отбить невозможно

Голосование на сайте

Нужно ли Крыму избавиться от советских названий, памятников и символики?

Все новости