Для сотрудников ФСО купят квартиры в Ялте

Для крымских сотрудников ФСО купят квартиры в Ялте.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», стоимость жилья, общей площадью около 4,8 тысяч квадратных метров, составит 395 миллионов рублей.
Цена одного квадратного метра в новых квартирах для сотрудников Службы охраны в Крыму – 82 тысячи 500 рублей.
Соответствующая информация опубликована на официальном сайте государственных закупок. Квартиры приобретаются за счет федерального бюджета, единым поставщиком определен потребительский кооператив «Жилищно-строительный кооператив «Красноармейский». Окончательным сроком передачи жилья указан декабрь.
ЖСК «Красноармейский» находится на улице Красноармейская. Он состоит из двух десятиэтажных корпусов, в которых насчитывается 140 квартир. Застройщик – зарегистрированная в Севастополе компания «Альфа Групп Инвест».
Отметим, что, по данным сайта «Росриэлт», цена за квадратный метр при покупке квартиры в новостройках Ялты в среднем составляет 93 тысячи рублей.
Ялта, Леонид Маковецкий
Ялта. Другие новости 10.11.17
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