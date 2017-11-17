В выходные четыре района Симферополя закроют для транспорта

18 ноября из-за проведения сельскохозяйственной ярмарки перекроют движение в разных районах Симферополя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», движение будет ограничено ка днем, так и ночью. С 00:00 и до 16:00 проезд будет закрыт по улице Киевской до перекрестка с улицей Никанорова, от перекрестка бульвара Франко и улицы Куйбышева до перекрестка улиц Куйбышева – Февральская. Также ограничения на проезд вводятся по улице Героев Сталинграда от универсама «Яблоко» до школы № 10.

В ярмарке примут участие более 250 крымских сельхозтоваропроизводителей из всех районов Крыма, в том числе крестьянско-фермерские хозяйства и граждане, ведущие личные подсобные хозяйства, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства Крыма.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 16.11.17

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