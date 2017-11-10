Симферопольский студент «собирал» на отдых и заработал отпуск за решеткой

В одном из симферопольских вузов завелся карманный воришка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», студенты учебного учреждения обратились в полицию с заявлением о том, что у них стали пропадать деньги из карманов верхней одежды.

В ходе розыскных мероприятий был задержан 21-летний однокурсник пострадавших. Установлена его причастность к совершению трех подобных краж. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил порядка 12,5 тысяч рублей. Молодой человек признался, что деньги воровал, чтобы отправиться в туристическое путешествие. Правда, где именно собирался отдохнуть, воришка не уточнил, сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МВД Крыма.

В отношении студента возбуждено уголовное дело. Санкцией инкриминируемой ему статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 10.11.17

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