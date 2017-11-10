Украинец пытался тайно ввезти в Крым крупную партию желатина

Гражданин Украины пытался нелегально ввезти в Крым желатин и ванилин.

Как сообщили РИА «Новый День» в Пограничном управлении ФСБ РФ по РК, контрабанду обнаружили при досмотре в пункте пропуска «Джанкой». В автомобиле «Форд», за рулем которого находился 58-летний украинец, под обшивкой правой боковой стенки багажника обнаружено 307 пакетиков ванилина (общей массой 3 кг 70 г) и 120 пакетиков желатина (общей массой 3 кг 125 г).

В свое оправдание мужчина заявил, что неоднократно подвергался поборам на украинском участке границы, поэтому решил пойти на хитрость и спрятать груз от украинских пограничников. Что он собирался делать с таким количеством желатина и ванилина на полуострове, не сообщается.

Товар изъят и отправлен на экспертизу.

Джанкой, Варвара Бурлакова

Джанкой. Другие новости 10.11.17

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