В Керчи детский сад неделю работает без отопления

В керченском детском саду №54 «Калина» уже неделю нет отопления: еще в прошлую пятницу прорвало трубы.

Как рассказали РИА «Новый День» родители воспитанников дошкольного учреждения, детей просят забирать сразу после обеда. Тех малышей, чьи родители не могут этого сделать, укладывают спать в свитерах и теплых колготках. Конкретных сроков окончания ремонта нет.

В администрации детского сада информацию о холодных батареях подтвердили.

«Да, у нас действительно сложилась такая ситуация. Ремонт затянулся потому, что очень старая отопительная система. Порыв был устранен. Однако при пробном запуске трубы вновь потекли. Сейчас в трети групп батареи теплые: проблемные участки были перекрыты. В группах, которые не отапливаются, стоят обогреватели. Температурный режим соблюдается: +18…+19 градусов по Цельсию», – рассказала заведующая дошкольного учреждения.

По ее словам, ремонтные работы должны быть завершены сегодня.

Керчь, Оксана Мурзина

Керчь. Другие новости 10.11.17

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