Не зря караулил: жительницу Судака обокрали почти на 2 млн рублей

В Судаке крымчанин обокрал дом своей знакомой и пытался сбежать из Крыма с похищенным.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе МВД по Крыму, 27-летний судакчанин около месяца следил за передвижениями женщины, выжидая удобный момент, и, наконец, дождался.

Когда крымчанка с семьей выехала за пределы города, он через окно залез в дом и похитил деньги, золотые украшения, мобильные телефоны, фотоаппарат, ноутбук. Причиненный ущерб потерпевшая оценила в сумму более 1 миллиона 8 тысяч рублей.

Вор был задержан в день обращения судакчанки в полицию при попытке покинуть территорию республики. Часть имущества возвращена законной владелице.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в жилище, в особо крупном размере). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В настоящее время подследственный заключен под стражу.

Судак, Оксана Мурзина

Судак. Другие новости 10.11.17

В Керчи детский сад неделю работает без отопления. / В Севастополе зафиксирован самый низкий в России уровень безработицы. / Украинец пытался тайно ввезти в Крым крупную партию желатина. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»