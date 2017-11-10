В Джанкое экономист местного МУПа прикарманила 270 тысяч рублей

В Джанкое на скамье подсудимых оказалась экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности МУП «Джанкойсервис-люкс».

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе Следкома по Крыму, женщину обвиняют в присвоении более чем 270 тысяч рублей.

По версии следствия, с января 2015 года по декабрь 2016 года деньги, полученные от граждан в качестве оплаты за предоставление им торговых мест, крымчанка использовала по своему усмотрению.

Уголовное дело в отношении сотрудницы МУПа, возбужденное по части 3 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации (присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере), передано в суд.

Джанкой, Оксана Мурзина

Джанкой. Другие новости 10.11.17

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