Детям Морского и Дачного не светит детский сад

Дошкольники из крымских поселков Морское и Дачное не смогут пойти в обещанные им детские сады ни в этом году, ни в следующем.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», строительство дошкольных учреждений буксует из-за недобросовестных подрядчиков и нерасторопности местных чиновников.

В Дачном, где новый современный детский сад должен был появиться в 2017 году, идет разбирательство со строительной организацией, не выполнившей обязательства в срок.

В Морском выяснилось, что проект здания дошкольного учреждения на 240 мест имеет серьезные недоработки. В итоге его вообще исключили из числа объектов, реализуемых в 2016-2017 годах, информирует пресс-служба Госсовета Крыма.

Напомним, что реализация утвержденной федеральной целевой программы по ликвидации очередей в детские сады Крыму, предусматривающей строительство целого ряда дошкольных учреждения, буксует по всему полуострову.

В крымской столице в этом году не успеют завершить строительство запланированных пяти ДОУ, а это около тысячи мест. В Керчи к сооружению двух модульных детских садов более чем на 300 детей даже не приступали.

Между тем, по данным заместителя министра образования, науки и молодежи РК Натальи Журбы, на сегодняшний день в очереди в детский сад стоят25 тысяч маленьких крымчан, 12 тысяч из них – в Симферополе.

Судак, Оксана Мурзина

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