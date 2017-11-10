Наживка для программиста: в Крыму обнародовали нюансы глобального IT-проекта

Крымский аналог мыслительного центра планеты обойдется менее чем в 20 млрд рублей. Об этом заявил министр экономического развития региона Андрей Мельников.

Как уже сообщал «Новый День», глава республики Сергей Аксенов в начале недели рассказал, что в настоящее время ведутся поиски специалистов, способных воплотить в жизнь проект, являющийся своеобразным аналогом знаменитой «силиконовой долины». Часть необходимого персонала для создания инновационной площадки уже нашли: большинство из них переехали из Украины, чтобы «безопасно работать».

Кроме того, решается вопрос финансирования: республика надеется получить средства федерального бюджета и привлечь инвесторов.

«У республики пока не хватает средств, чтобы сдвинуть этот проект. Министерство внутренней политики, информации и связи ведет активную работу в этом направлении. Пока все упирается в деньги», – отметил Мельников, добавив: «Государство вряд ли способно создать подобное только за счет своих средств. Нужны крупные компании, готовые либо размещать здесь часть своих производств, либо переводить своих специалистов, чтобы это была экономически эффективная для всех система».

По оценкам министра, на начальном этапе реализации проекта потребуется около 300 млн рублей. В целом IT-кластер обойдется дешевле, чем Татарстане, где на создание Иннополиса потратили около 20 млрд рублей.

При этом, подчеркивает Мельников, у Крыма есть ряд существенных преимуществ. Во-первых, режим свободной экономической зоны, предусматривающий существенные налоговые льготы, во-вторых, возможность получить под проект землю. Наконец, природно-климатический фактор: «IT-шники с удовольствием будут работать там, где тепло, где есть море, где красивые пейзажи. Именно этим мы хотим их подманить», – заявил Мельников. Правда, пока рассматривается вариант размещения IT-кластера недалеко от Симферополя, так что с пейзажами может возникнуть проблема.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 10.11.17

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