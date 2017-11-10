Крымский фонд ОМС оштрафовал медучреждения республики за нецелевые расходы

Территориальный фонд ОМС Республики Крым выявил нецелевое использование своих средств медицинскими организациями.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сумма потраченных таким образом средств составила 21 миллион рублей.

По словам директора фонда ОМС РК Андрея Карпеева, за 9 месяцев 2017 года организация провела 38 проверок: 22 комплексные и 16 тематических. Проверки затронули 28 медицинских и две страховые организации.

«Основными видами нецелевого расходования средств обязательного медицинского страхования является оплата расходов, не включенных в структуру тарифов ОМС, содержание подразделений и должностей, финансирование которых должно осуществляться за счет иных источников, нарушения при начислении заработной платы, проведение капитального ремонта», – пояснил Карпеев на заседании комитета Госсовета Крыма по труду, социальной защите, здравоохранению и делам ветеранов, добавив, что организациям, допустившим нарушения, предъявлены штрафы на сумму 2 миллиона рублей.

По его информации, фонд ОМС не только контролирует целевое расходование средств, но и объем, сроки, качество и условия оказания медицинской помощи. С января по сентябрь организация провела 176 тысяч 503 экспертизы, большая часть из которых – 55% – медико-экономические экспертизы.

«По результатам контроля, доля страховых случаев, содержащих дефекты и нарушения, составила 44%, что превысило показатели девяти месяцев 2016 года на 6%. В структуре нарушений преобладают дефекты оформления и ведения первичной медицинской документации», – рассказал Карпеев, уточнив, что выявленные нарушения повлекли за собой штрафы для медицинских учреждений республики в размере 207 миллионов рублей.

По данным Карпеева, 51% жалоб от граждан, которые посчитали, что их права были ущемлены, были признаны обоснованными.

«Основным причинами обоснованных жалоб являются качество медицинской помощи – 50%, взимание денежных средств за медицинскую помощь по вопросам обязательного медицинского страхования, направление на платные услуги – 34%, организация работы медицинского учреждения – 7%, отказ в медицинской помощи на территории страхования – 8%», – сообщил Карпеев.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 10.11.17

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