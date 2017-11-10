В детских садах Крыма малышей кормят опасными продуктами

В детских садах Крыма малышей кормят некачественными молочными продуктами.

Как сообщили РИА «Новый День» в крымском управлении Россельхознадзора, специалисты ведомства в ходе совместных проверок с представителями республиканского отделения общественной организации «Объединение потребителей России» и Госкомветеринарии обнаружили фальсифицированную молочную продукцию в детском саду №44 «Грибочек» в Симферополе и детском саду №53 «Звоночек» в Керчи. Детей там кормили молоком, сметаной и сливочным маслом с растительными жирами.

Напомним, растительные жиры, получаемые, например, из пальмы или кокоса, раньше использовали только в непищевых целях. Однако в последнее время участились случаи, когда изготовители, в целях сокращения производственных затрат, заменяют животные жиры на растительные.

Наиболее часто они встречаются в молочной продукции, соусах, кондитерских изделиях. При этом медики отмечают, что растительные жиры замедляют работу клеток головного мозга, провоцируют развитие атеросклероза, ожирения и сахарного диабета.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 10.11.17

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