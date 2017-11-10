В Крыму подорожала «скорая помощь»

Из-за просевшего плана оказания помощи стоимость вызова «скорой» в Крыму увеличилась.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», выполнение плановых объемов оказания скорой медицинской помощи за 9 месяцев 2017 года составило 73,7%.

По словам директора фонда ОМС Республики Крым Андрея Карпеева, «скорые» сделали выезды по 301 тысяче вызовов из 408 запланированных. Всего сформировано и функционируют 140 бригад. На одну бригаду приходится около 8 вызовов в день.

«Следует отметить, что средняя стоимость одного вызова в соответствии с утвержденной территориальной программой обязательного медицинского страхования составляет 1 тысячу 853 рубля. Фактическая сложившаяся стоимость на территории Крыма из-за недовыполнения установленных объемов вызовов составила 2 тысячи 482 рубля. Это связано с тем, что у нас одно юридическое лицо, выполняющее такие услуги, в соответствии с методикой расчета, тарифным соглашением.

Способ оплаты таких услуг осуществляется по душевому нормативу на одного застрахованного. То есть, все средства доводятся до медицинской организации, но пока мы не достигаем 100% объема выполняемых работ», – сообщил Карпеев на заседании комитета Госсовета Крыма по труду, социальной защите, здравоохранению и делам ветеранов.

Члены комитета, в свою очередь, порекомендовали министерству здравоохранения обратить внимание на работу «скорой», в частности – на соблюдение нормативов приезда к пациентам и возможные отказы от предоставления помощи. В министерстве признают, что бригады не всегда имеют возможность добираться к крымчанам вовремя, и среди причин называют – пробки, несоблюдение водителями правил, согласно которым они должны пропускать автомобиль «скорой», большое количество вызовов и отсутствие свободных бригад на момент вызова. Однако в ведомстве настаивают, что отказов от полного оказания помощи не зафиксировано, но в случае поступления соответствующих обращений, готовы провести проверку.

Примечательно, что на несвоевременный приезд «скорой» в ходе заседания комитета пожаловалась депутат Госсовета Лариса Георгиади. По ее словам, после вызова, время ожидания медиков составило два с половиной часа.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 10.11.17

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