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Пятница, 10 ноября 2017, 17:43 мск

российское информационное агентство 18+

Крым

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Большой бенц: на Украине из-за угрозы взрыва эвакуированы 9 аэропортов

Большой бенц: на Украине из-за угрозы взрыва эвакуированы 9 аэропортов

Волна телефонного терроризма докатилась до Украины: в правоохранительные органы поступают сообщения о минировании аэропортов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», все началось 9 ноября с известия, что в аэропорту «Борисполь» (Киев) заминирован терминал D. Это зона внутренних авиалиний. Информация не подтвердилась.

Однако сегодня один за другим начали поступать сообщения о заложенных взрывных устройствах в аэропортах Винницы, Днепра, Запорожья, Ивано-Франковска, Одессы, Ровно, Харькова, Херсона, Черновцов.

Проверки в Виннице, Черновцах и Днепре уже закончены – взрывоопасные предметы не обнаружены. В остальных аэропортах проверки продолжаются.

Киев, Платон Ефимчук

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