Крымчане, получившие травмы на заводах Украины, лишены соцвыплат

Крымчане, получившие травмы на производстве на предприятиях Донбасса, лишены социальных выплат.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», законодательство предусматривает, что средства таким гражданам должны направляться из бюджета страны, на территории которой была получена травма.

Как пояснила на заседании комитета Госсовета Крыма по труду, социальной защите, здравоохранению и делам ветеранов управляющая региональным отделением фонда социального страхования Виктория Потеряйко, это регламентирует соответствующее соглашение между республиками СНГ, заключенное в 1994 году.

«Я знаю, что к депутатам обращаются граждане, пострадавшие на производстве – они крымчане, которые получили гражданство Российской Федерации в 2014 году. Однако их личные учетные дела пострадавших на производстве находятся в Донецке, Луганске и на другой территории Украины. Эти граждане пострадали на территории Украины», – пояснила Потеряйко.

По ее информации, таких крымчан в республике насчитывается до 70 человек. Никто из них выплаты не получает. При этом проблема больше года назад была донесена до правительства России, однако там решение по сложившейся ситуации до сих пор не приняли.

Говоря о Крыме, Потеряйко сообщила, что с начала года на предприятиях республики произошло 237 несчастных случаев на производстве, во время которых пострадало 244 человека. 158 получили легкие повреждения здоровья, 39 – тяжелые, для 47 – обернулись смертельным исходом.

«Расследовано и признано страховыми 132 несчастных случая, 111 – легких, 17 – тяжелых, 4 – смертельных», – сказала управляющая отделением фонда.

В ходе заседания депутаты обратили внимание Потеряйко на проблемы с закупками инвалидных кресел. По информации членов комитета, зачастую приобретается некачественная техника: «Выходят на торги с «бумажными» инвалидными колясками, по-другому их никак не назовешь. Привозят к потребителю, а она раз – и развалилась», – заявили депутаты на заседании.

«Рынок Крыма продолжает делиться между основными игроками Российской Федерации по поставке инвалидам технических средств реабилитации. Есть и мошенничество, есть и злоупотребление. Мы стараемся этому противостоять», – сообщила Потеряйко.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 10.11.17

Большой бенц: на Украине из-за угрозы взрыва эвакуированы 9 аэропортов. / В Крыму подорожала «скорая помощь». / В детских садах Крыма малышей кормят опасными продуктами. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»