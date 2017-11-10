В Крыму родители с приемными детьми-инвалидами не получают выплаты от пенсионного фонда

Крым близок к полной ликвидации в регионе сиротства как явления. Об этом на заседании комитета Госсовета Крыма по труду, социальной защите, здравоохранению и делам ветеранов заявила уполномоченный по правам ребенка в Крыму Ирина Клюева. Как передает корреспондент РИА «Новый День», сейчас в спецучреждениях Крыма находится 397 детей, основная часть которых – инвалиды. Как считает омбудсмен, на желание родителей взять ребенка из приюта может повлиять сложившая в Крыму ситуация с ежемесячными выплатами, которые предусматриваются родителям детей-инвалидов, как неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за ребенком.

«Не так давно начали поступать обращения от граждан, что пенсионный фонд пересмотрел свою позицию: увидел, что договор, который министерство образования составляет с приемной семьей, – гражданско-правовой. Так считает пенсионный фонд. Якобы эти родители получают 5 тысяч 500 рублей за оплату своего труда. Ни я, ни приемные родители не согласны с этой позицией. Потому что на наш взгляд эта сумма в принципе не может считаться оплатой труда», – заявила Клюева. Во время своего выступления омбудсмен сослалась на определение Верховного Суда России, в котором получение выплаты признается мерой социальной поддержки. «Но судебная практика в нашей республике показывает, что наши судья принимают кардинально противоположные решения. Один судья может принять решение в пользу семьи, другой – принимает решение в пользу пенсионного фонда», – сказала Клюева.

По информации Клюевой, ранее получив средства от пенсионного фонда, семьи теперь вынуждены выплачивать многотысячные компенсации. При этом в судебные тяжбы родителям ввязываться практически недоступно.

В свою очередь, заместитель управляющего отделением ПФР по Крыму Людмила Пупышева подчеркнула, что ведомство в своей работе основывается исключительно на нормативных актах, а не на позиции.

«Действительно, есть 48-ФЗ, который говорит о том, что приемные родители, опекуны и попечители могут осуществлять на безвозмездной основе уход за данными детьми. Но в интересах опекаемых детей, органы опеки и попечительства заключают договора с этими приемными семьями, и оплачивают им – то есть, они осуществляют уход на возмездной основе. Идет оплата их труда», – пояснила Пупышева.

При этом она обратила внимание, что указанный закон следует рассматривать с учетом письма Минобраза России, которое подтверждает, что вознаграждение предусматривается договором именно гражданско-правового характера. Причем, с получаемой суммы должны уплачиваться страховые взносы. Пупышева, также как и Клюева, сослалась на определение Верховного Суда, которое, в отличие от ранее упомянутого, определяет уход за вознаграждение как работу. «Сегодня пенсионный фонд не может выплачивать эту ежемесячную выплату лицам, которые считаются работающими, которые исполняют работу по гражданско-правовому договору», – заключила Пупышева.

Депутаты парламента по просьбе Клюевой пообещали разобраться в сложившейся ситуации.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 10.11.17

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